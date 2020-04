Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

65,22 EUR +3,72% (14.04.2020, 09:24)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

65,08 EUR +1,69% (14.04.2020, 11:31)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (14.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Die Delivery Hero-Aktie habe am Donnerstag vor dem Osterwochenende zeitweise Verluste im zweistelligen Prozentbereich erlitten, habe diese bis zum Handelsschluss jedoch bereits auf begrenzen können. Am Dienstagvormittag könne sie im freundlichen Gesamtmarkt an die starke Erholung anknüpfen.Als Hauptgrund für die Kursverluste in der Vorwoche gelte ein Bericht der "Korea Times", wonach sich die Milliardenübernahme des dortigen Essenslieferanten Woowa wegen einer näheren Betrachtung durch die Regulierungsbehörden verzögere. Wie es heiße, solle dabei auch ein neues Abrechnungsmodell näher überprüft werden.Hinweise auf die starke operative Entwicklung der Lieferdienste hätten in der Vorwoche derweil die vorläufigen Daten des Rivalen Just Eat Takeaway geliefert. Bei Delivery Hero stünden die Q1-Zahlen am 28. April auf der Agenda.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link