Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (03.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Das Berliner Unternehmen setze sein starkes Wachstum inmitten der Corona-Krise fort. Allein im Juni habe sich die Anzahl der Bestellungen verdoppelt, die der Kandidat für einen Aufstieg in den deutschen Leitindex DAX verzeichnet habe. Für das zweite Quartal ergebe sich damit ein Auftragsplus von 94% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie Delivery Hero am Donnerstagabend mitgeteilt habe. Die Aktie habe sich dementsprechend zuletzt stark entwickelt. Die Delivery Hero-Aktie sei zwar im Sog des Corona-Börsencrashs ab Februar zunächst unter Druck geraten, habe sich jedoch schnell erholt und sei auf Rekordhöhe gestiegen.Seit dem März-Tief bei rund 50 Euro habe sich der Wert in etwa verdoppelt. Zuletzt sei sogar der Sprung über die 100-Euro-Marke gelungen. Damit habe der Online-Essenslieferdienst zum Wochenschluss beim Börsenwert erstmals die Marke von 20 Mrd. Euro knacken. Das rasante Wachstum könnte Delivery Hero schon im September einen Platz im deutschen Leitindex DAX bescheren. Denn dann müsse der in einem Bilanzskandal steckende Zahlungsabwickler Wirecard die erste Börsenliga spätestens verlassen. Neben Delivery Hero sei auch der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise laut Experten ein Aufstiegskandidat.Gewinne laufen lassen, Stopp zur Absicherung auf 72 Euro nachziehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: