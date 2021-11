Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (18.11.2021/ac/a/d)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Shortseller D.E. Shaw & Co. (London) LLP hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Delivery Hero SE etwas an:Die Leerverkäufer des Hedgefonds D.E. Shaw & Co. (London) LLP erweitern ihre Short-Aktivitäten in den Aktien des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER).Die Finanzprofis des Hedgefonds D.E. Shaw & Co. (London) LLP haben am 16.11.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Delivery Hero SE-Aktien von 0,69% auf 0,72% aufgestockt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Delivery Hero SE-Aktien:0,72% Citadel Europe LLP (12.11.2021)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,44% der Delivery Hero-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.