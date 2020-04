Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (08.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie müssten Restaurants in vielen Länder derzeit geschlossen bleiben. Damit die Lokale trotzdem Einnahmen und die Kunden Abwechslung auf dem Speiseplan hätten, würden viele Restaurantbesitzer auf Lieferservice umsteigen. Dem Plattformbetreiber Delivery Hero beschere das spürbares Wachstum.Alleine in den vergangenen drei Wochen hätten sich insgesamt 50.000 neue Restaurants bei der Lieferplattform registriert, habe das Unternehmen in der Vorwoche mitgeteilt. Auch der Ausbau des Serviceangebots gehe nun spürbar schneller vonstatten: Im selben Zeitraum seien auch 1.500 Lebensmittelhändler und Apotheken dazugekommen. Denn neben Essensbestellungen sollten künftig auch verstärkt Dinge des täglichen Gebrauchs vermittelt und ausgeliefert werden.Als Plattformbetreiber sei Delivery Hero auf die angeschlossenen Händler und Restaurants angewiesen. Um deren Cashflow - und teils auch das Überleben - zu sichern, wolle das Unternehmen die Frequenz der Auszahlungen in der Krise erhöhen. Zudem seien Lieferungen an Kunden im direkten Umkreis nun meist kostenlos. Marketing-Aktionen hätten sich derzeit v.a. auf die Unterstützung der lokalen Partner fokussiert.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link