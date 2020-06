XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

90,18 EUR +0,31% (18.06.2020, 15:16)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

90,30 EUR +1,23% (18.06.2020, 15:32)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (18.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Das Berliner Unternehmen rechne vorerst weiter mit Verlusten. Delivery Hero könne noch keine Prognose abgeben, wann im laufenden Geschäft kostendeckend gearbeitet werden könne, habe CFO Emmanuel Thomassin bei der Hauptversammlung am Donnerstag gesagt. Die Vorhersage des Managements beschränke sich auf 2020. In diesem Jahr rechne das Delivery Hero weltweit mit einem Umsatz zwischen 2,4 und 2,6 Mrd. Euro.Angesichts der Turbulenzen beim Zahlungsabwickler Wirecard könne sich Delivery Hero Hoffnung auf einen Aufstieg in den DAX machen. Steige Wirecard im September aus der ersten Börsenliga ab, sei Delivery Hero neben dem Duft- und Aromenhersteller Symrise einer der heißen Nachfolgekandidaten.Die Aussicht auf einen möglichen zeitnahen DAX-Aufstieg treibe die Delivery Hero-Aktie am Donnerstag auf ein neues Rekordhoch (92,20 Euro). Der Titel sei zwar kein Schnäppchen mehr, trotzdem dürfte das Momentum stark bleiben. Schließlich solle der Markt für Essenslieferungen bis 2022 auf 138 Mrd. USD steigen, nach 85 Mrd. USD 2018. Kaum eine Branche wachse derart schnell. "Der Aktionär" bleibe bullish, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: