Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

125,45 EUR -0,16% (10.05.2021, 08:46)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (10.05.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktie setzt sich ab - ChartanalyseDie Aktie von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) markierte im Januar 2021 das aktuelle Allzeithoch bei 145,40 EUR. Anschließend korrigierte der Wert ausführlich auf 100,45 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach diesem Tief vom 8. März habe die Aktie wieder angezogen. Am 14. April sei der Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch gelungen. Nach einem Hoch bei 141,95 EUR sei es zu einem Pullback an diesen Abwärtstrend gekommen. In den letzten drei Tagen habe sich der Wert auf der Unterstützung bei 121,40 EUR und damit knapp über dem gebrochenen Abwärtstrend seitwärts bewegt.Am Freitag habe sich die Aktie mit einer langen weißen Kerze nach oben abgesetzt. Diese Kerze könnte der Startschuss für eine weitere Rally sein. Ein erstes Ziel sei das Allzeithoch bei 145,40 EUR. Gelinge ein Ausbruch über diesen Trend wären weitere Gewinne in Richtung 162,30 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings in den gebrochenen Abwärtstrend ab Januar 2021, der heute bei 119,28 EUR verlaufe, zurückfallen, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall wäre mit Abgaben in Richtung 106,50 EUR zu rechnen. Damit würde die Aktie auf den Aufwärtstrend seit September 2020 zurückfallen. (Analyse vom 10.05.2021)Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:125,25 EUR +3,64% (07.05.2021, 17:35)