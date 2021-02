Wien (www.aktiencheck.de) - Der Impfstoffforscher Novavax (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) will die COVID-19-Impfinitiative mit einer Milliarde Impfdosen versorgen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Eine angehobene Gewinnprognose für das laufende Jahr habe Deere & Co (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, Ticker NYSE: DE) beflügelt. Die Aktien des Landmaschinenherstellers seien um knapp zehn Prozent gestiegen. Deere & Co habe seinen Gewinn im ersten Quartal mehr als verdoppelt, vor allem dank einer stärkeren Nachfrage nach Landwirtschafts- und Baumaschinen.Chip-Hersteller Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT) habe mit einem optimistischen Ausblick die Stimmung im Halbleitersektor weiter aufhellen können. Der Chipindustrie-Zulieferer rechne für das laufende zweite Quartal - wohl nicht zuletzt aufgrund der anhaltenden Knappheit an Speicher-Chips - mit einem Umsatz über den Analystenschätzungen. Die Aktien seien um gut fünf Prozent angestiegen. (22.02.2021/ac/a/m)