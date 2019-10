5. Faire Bewertung



Deciphera habe mit der INVICTUS-Studie den Grundstein für die mögliche erste Zulassung gelegt. Doch damit sollte noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Die Pipeline umfasse viele hochspannende Projekte und Ansätze, die an der Börse aktuell mit rund 1,75 Milliarden Dollar bewertet werde. Ein durchaus fairer Preis - und für Big Pharma Portokasse.



Die Deciphera-Aktie bleibe auch nach dem Studienerfolg ein heißes Eisen. Könne die Gesellschaft Ripretinib zur ersten Zulassung führen und auch bei den anderen Projekten mit starken Studiendaten punkten oder Fortschritte erzielen, sollte der Hot-Stock wieder anziehen.



Michel Doepke von "Der Aktionär" rät die Deciphera Pharmaceuticals-Aktie spekulativ zu kaufen mit Stopp bei 25,00 Euro. (Analyse vom 01.10.2019)



Kurzprofil Deciphera Pharmaceuticals Inc.:



Das US-Unternehmen Deciphera Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US24344T1016, WKN: A2H48H, Ticker-Symbol: D05, NASDAQ-Symbol: DCPH) fokussiert sich auf die Entwicklung von Therapien gegen seltene Krebserkrankungen. (01.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deciphera Pharmaceuticals-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft Deciphera Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US24344T1016, WKN: A2H48H, Ticker-Symbol: D05, NASDAQ-Symbol: DCPH) unter die Lupe."Der Aktionär" habe mit Deciphera einen guten Riecher bewiesen. Spektakuläre Studiendaten hätten zwischenzeitlich für eine Kursexplosion von unglaublichen 135 Prozent gesorgt. Auf der diesjährigen Jahrestagung der European Society for Medical Oncology (ESMO) habe Deciphera nun weitere spannende Einblicke in die Studie gegeben, die aufhorchen lassen würden. Locke die Gesellschaft nun Kaufinteressenten an? "Der Aktionär" habe fünf gute Gründe, die für dieses Szenario sprechen würden:1. ESMO-VorstellungAuf dem ESMO-Meeting habe die Gesellschaft weitere Details zur INVICTUS-Studie präsentiert - und die könnten sich sehen lassen. Deciphera befinde sich auf einem guten Weg zur Zulassung des ersten Wirkstoffes mit dem Namen Ripretinib.Auch das Management zeige sich zuversichtlich. "Basierend auf den positiven INVICTUS-Daten erwartet Deciphera, einen Zulassungsantrag bei der FDA für Ripretinib zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenen GIST im ersten Quartal 2020 einzureichen, die eine Vorbehandlung mit Imatinib, Sunitinib und Regorafenib erhalten haben", so CEO Steven L. Hoerter gegenüber "Der Aktionär".2. Die RechteNahezu alle globalen Rechte an den Programmen in der Pipeline lägen bei Deciphera. Für Großchina habe die Gesellschaft mit Zai Lab (ebenfalls "Aktionär"-Tipp) einen Lizenzdeal geschnürt. "Im Juni 2019 gab Deciphera eine exklusive Lizenzvereinbarung mit Zai Lab bekannt, um die Entwicklung und Vermarktung von Ripretinib in Greater China, einschließlich Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan, voranzutreiben", so Hoerter im Interview. "Wir sind sehr zufrieden mit unserer Partnerschaft mit Zai Lab, die unsere Leidenschaft für die Entwicklung wichtiger neuer Medikamente für Krebspatienten teilen."3. Die PlattformDeciphera sei im Bereich der Präzisionsonkologie tätig. In diesem Jahr habe sich Eli Lilly bereits ein Unternehmen aus der Peergroup einverleibt: Loxo Oncology für satte acht Milliarden Dollar. Der Pharma-Konzern dürfte es dabei neben dem RET-Inhibitor LOXO-292 vor allem auf die Plattform abgesehen haben. Das könnte auch ein Kriterium für eine potenzielle Übernahme von Deciphera sein. Denn die Gesellschaft forsche intensiv an weiteren spannenden Targets.4. Spannende präklinische ProjekteBestimmte Proteine könnten im Falle einer Mutation das Wachstum von Tumoren begünstigen. Dazu zähle unter anderem das monomere G-Protein KRAS. Seit Jahren forsche die Biotech-Szene an passenden Lösungen, um das unkontrollierte Zellwachstum durch KRAS in den Griff zu bekommen. In diesem spannenden Bereich könnten sich langfristig für Deciphera ebenfalls Chancen eröffnen (beispielsweise mit dem Wirkstoff DCC-3116 in Kombination mit MEK-Inhibitoren), wie eine Folie aus der aktuellen Firmenpräsentation zeige. Doch dabei handle es sich um erste Gehversuche.