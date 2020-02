Dafür würden laut Gleeson einige Gründe sprechen. So dürfte der Jahresumsatz von Online-Dating-Apps bis zum Jahr 2024 auf 2,53 Milliarden US-Dollar steigen und damit um 60 Prozent höher ausfallen als noch 2017 (1,58 Milliarden US-Dollar). Innerhalb der Dating-Plattform Tinder sei 2019 weltweit mehr Geld ausgegeben worden als bei allen anderen Apps in den Stores von Apple und Google Play, mit Ausnahme von Spielen. Zwar könne man die meisten Dating-Apps kostenfrei herunterladen. Extraleistungen müssten aber gegen Gebühren freigeschaltet werden, etwa das "Gold-Abonnement" von Tinder, bei dem die Nutzer sehen könnten, wer sie zuerst "geliked" habe.



Auch mit In-App-Werbung lasse sich Geld verdienen, beispielsweise mit Anzeigen für Bars, Restaurants oder anderen Angeboten für Nutzer, die auf der Suche nach spannenden Dating-Aktivitäten seien und der Werbung nicht entkommen könnten. Bis 2024 solle die Zahl der Dating-App-Nutzer weltweit auf 279 Millionen steigen - das sei ein Zuwachs von 57 Prozent im Vergleich zu 2017 (178 Millionen). "Aus unserer Sicht wird dadurch der Wert von Online-Dating-Anbietern steigen, da Unternehmen zunehmend versuchen werden, ihre Angebote hier zu inserieren, um einen größeren Kundenkreis zu gewinnen", so Gleeson.



InterActiveCorp (IAC) beispielsweise, das einen großen Anteil an der Match Group halte, besitze und betreibe über 45 abonnierbare Dating-Angebote, darunter zwei der umsatzstärksten Apps: Tinder und match.com. Mit mehreren Marken für unterschiedliche Zielgruppen biete die Match Group Investoren einen breiten Zugang zur modernen Dating-Branche. Im dritten Quartal sei der Gesamtumsatz der Match Group um 22 Prozent zum Vorjahr auf 541 Millionen US-Dollar gestiegen, da der Anteil der Nutzer von gebührenpflichtigen Abonnements um 19 Prozent gestiegen sei.



"Diese Zahlen verdeutlichen das langfristige Potenzial von Online-Dating-Plattformen. Die Menschen werden noch lange auf vernetzte Geräte wie Smartphones zurückgreifen, um Lösungen für ihre Probleme zu finden. Unternehmen sind auf immer mehr Daten angewiesen, um ihre Kunden zu verstehen und ihr digitales Angebot an deren Anforderungen anzupassen. Dies ist eine weitere Bestätigung für unseren Ansatz, in Unternehmen aus der digitalen Wirtschaft zu investieren", schließe Gleeson. (12.02.2020/ac/a/m)





Köln (www.aktiencheck.de) - Beziehung dank Internet - das ist heute längst keine Seltenheit mehr, so die Experten von AXA Investment Managers.Die digitale Transformation durchdringe Arbeits- und Privatleben, und damit letztlich auch private Beziehungen. So lerne der vernetzte Verbraucher von heute seinen Partner häufig anders als noch vor ein paar Jahrzehnten kennen. Und zwar im Internet: Ein Drittel aller Beziehungen starte tatsächlich mit einer Dating-App. Smartphones würden es Nutzern dabei leicht machen, anhand zahlreicher Kriterien potenzielle Kandidaten zu finden. Innerhalb des beliebten Dating-Portals Tinder würden sie mittlerweile weltweit täglich zwei Milliarden Mal "per Zeigefinger" entscheiden, ob ihnen eine vorgeschlagene Person gefalle oder nicht. Eine Million Mal wöchentlich komme es zu einem persönlichen Treffen. "Online-Dating ist ein Riesengeschäft mit Potenzial für langfristiges Wachstum. Für Investoren kann sich daher ein Blick lohnen", sage Jeremy Gleeson, Portfoliomanager bei AXA Investment Managers (AXA IM).