Zitate:



"Die Datenflaute lässt den politischen Märkten angesichts der zahlreichen aktuellen Spannungen freie Bahn."



"Nächste Woche stehen die Einkaufsmanagerindizes im Mittelpunkt."



"Neben den Handelskonflikten rund um die USA zählen die weiteren Entwicklungen in Sachen Türkei und Italien in den kommenden Wochen zu den größten politischen Risiken für die Finanzmärkte."



"Datenseitig stehen nächste Woche die Einkaufsmanagerindizes im Fokus - sie werden zeigen, ob sich die Unternehmensstimmung im August weiter eingetrübt hat." (17.08.2018/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Nächste Woche ist nicht nur die erste nach dem Ende der Halbjahreszahlensaison der Unternehmen, sondern auch die mit den wenigsten wirklich richtungsweisenden Konjunkturdaten im August, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers."Diese Datenflaute lässt politischen Märkten angesichts der zahlreichen aktuellen Spannungen gegebenenfalls freie Bahn", sage Greil. Er sehe dabei neben den anhaltenden Handelskonflikten rund um die USA - allen voran mit China - auch die weiteren Entwicklungen in Sachen Türkei und Italien als größte politische Risiken in den kommenden Wochen."Nächste Woche stehen die Einkaufsmanagerindizes im Mittelpunkt", sage Greil. An ihnen werde abzulesen sein, ob sich die weltweite Eintrübung der Unternehmensstimmung auch im August fortgesetzt habe. Die entsprechenden Zahlen würden für Euroland inklusive Deutschland wie für die USA und Japan am Donnerstag veröffentlicht. Am selben Tag stehe auch Eurolands Verbrauchervertrauen an, das sich zuletzt im Vergleich zur Unternehmensseite als relativ stabil positiv erwiesen habe. In Deutschland würden noch am Montag die Produzentenpreise für Juli und am Freitag das finale Bruttoinlandsprodukt mit Details für das zweite Quartal dazukommen.