Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (22.02.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF).Die Umsatzzahlen (untestiert; keine kompletten Cashflow- und Bilanzkennzahlen) für das Q4/2020 (berichtet: -9,8% y/y auf 5,63 Mrd. Euro) hätten noch im Rahmen der Analystenprognose (5,78 Mrd. Euro) gelegen, während bei den Ergebniskennzahlen für das H2/2020 das bereinigte operative Ergebnis (-18,8% y/y auf 1,62 Mrd. Euro) wie erwartet (Analystenprognose: 1,63 Mrd. Euro) und das bereinigte EPS (-16,2% y/y auf 1,66 Euro) besser als von Lusebrink prognostiziert (1,56 Euro) ausgefallen seien. Enttäuscht habe der Dividendenvorschlag für 2020 (1,94 (Vj.: 2,10; Analystenprognose: 2,10) Euro je Aktie). In 2020 seien der Umsatz um 6,6% auf 23,62 (Vj.: 25,29) Mrd. Euro und das bereinigte EPS um 13,2% auf 3,34 (Vj.: 3,85) Euro gesunken.Für 2021 erwarte der Nahrungsmittelhersteller zunächst noch ein schwieriges Q1 (rückläufige Umsatzentwicklung (lfl.)) und ab Q2 dann wieder ein Umsatzwachstum und ab H2 dann auch wieder Margenverbesserungen. Die bereinigte operative Marge sehe Danone in 2021 auf dem Vorjahresniveau (14,0%). Lusebrink halte den Ausblick für erreichbar. Positiv werte er, dass CEO Faber in Kürze Einzelgespräche mit Investoren führen wolle, die u.a. die Profitabilität des Unternehmens kritisieren würden. Seines Erachtens komme es für Danone derzeit darauf an, dass der Fokus auf die Profitabilität nicht zu einem Mangel an Innovationen führe und so das Erreichen der Ziele gefährde.Lusebrink passe seine Prognosen für 2021 (EPS berichtet: 2,90 (alt: 2,83) Euro; EPS bereinigt: 3,33 (alt: 3,24) Euro; DPS: 1,94 (alt: 2,20) Euro) und 2022 (EPS berichtet: 3,27 (alt: 3,23) Euro; EPS bereinigt: 3,61 (alt: 3,57) Euro; DPS: 2,10 (alt: 2,25) Euro) an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Danone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:57,08 EUR +0,32% (22.02.2021, 10:17)