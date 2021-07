Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (30.07.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF).Die Umsatzzahlen für das Q2 2021 (berichtet: +3,6% y/y auf 6,17 Mrd. Euro) und die Ergebniskennzahlen für das H1 2021 (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: -8,9% y/y auf 1,55 Mrd. Euro) hätten überwiegend im Rahmen der Analystenprognosen sowie des Marktkonsens gelegen. Positiv überrascht habe das Umsatzwachstum (vergleichbare Basis (lfl.): +6,6% y/y).Der Ausblick für 2021 sei bestätigt worden (bereinigte operative Marge im Großen und Ganzen auf dem Vorjahresniveau (14,0%)), was Lusebrink angesichts der von Danone erwarteten Beschleunigung der Inflation (u.a. bei Milch, Zutaten) positiv werte. Er halte ihn für erreichbar. Zudem habe Danone erstmals ein konkretes Volumen (800 Mio. Euro in H2 2021) für das im Februar angekündigte Aktienrückkaufprogramm genannt. Das Zahlenwerk zeige nach Erachten des Analysten, dass Danone die Kosten gut im Griff habe und sich auf eine robuste Entwicklung des Segments EDP verlassen könne. Dies sollte die Gewinne absichern bis der neue CEO de Saint-Affrique Mitte September sein Amt antrete und dann die Pläne für die zukünftige Strategie präsentieren werde.Lusebrink erhöhe seine Prognosen für 2021e (u.a. EPS berichtet: 3,18 (alt: 2,90) Euro; EPS bereinigt: 3,31 (alt: 3,24 Euro)) und 2022e (u.a. EPS berichtet: 3,34 (alt: 3,27) Euro; EPS bereinigt: 3,68 (alt: 3,61) Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Danone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:61,71 EUR +1,26% (30.07.2021, 16:54)