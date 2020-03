Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

59,82 EUR +0,03% (19.03.2020, 12:18)



ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (19.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Danone: Nahrungsmittel-Industrie bekommt die Auswirkungen der Pandemie deutlich zu spüren - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie des französischen Getränke- und Lebensmittelkonzerns Danone (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) unter die Lupe.Nahrungsmittelaktien würden eigentlich zu den Titeln zählen, die in Zeiten hoher konjunktureller Sorgen gerne gekauft würden. Schließlich gelte das Geschäft als defensiv und sicher. Diesmal allerdings habe die Korrektur auch vor den vermeintlichen Defensivkünstlern nicht Halt gemacht. Der EURO STOXX Food & Beverage-Index, der die Wertentwicklung der größten europäischen Unternehmen aus dem Nahrungsmittel- und Getränkesektor abbilde, habe auf Monatssicht rund 32 Prozent verloren und damit nur unwesentlich weniger als der Gesamtmarkt, der gemessen am EURO STOXX 50 über diesen Zeitraum mit knapp 38 Prozent in der Kreide stehe.Kein Wunder: Auch die Nahrungsmittel-Industrie bekomme die Auswirkungen der Pandemie deutlich zu spüren. Beispiel Danone: Der französische Konzern habe Ende Februar wegen der Auswirkungen der Viruskrise auf den chinesischen Markt seine Prognose für das flächenbereinigte Umsatzwachstum 2020 auf zwei bis vier Prozent zusammengestutzt. Zuvor sei der Konzern von vier bis fünf Prozent ausgegangen. Die operative Marge solle zugleich mehr als 15 Prozent betragen, nachdem zuvor von mindestens 16 Prozent die Rede gewesen sei. 2019 habe der Konzern bei einem Umsatzplus von 2,6 Prozent auf 25,29 Mrd. Euro einen Anstieg des operativen Gewinns um acht Prozent auf 3,85 Mrd. Euro verbucht.Die Aktie sei daher von 75 Euro Anfang des Jahres auf zeitweise weniger als 51 Euro nach unten gerauscht - für einige Analysten absolut unverständlich. Der Bewertungsabschlag des Lebensmittelkonzerns zum Vergleichssektor sei der stärkste auf Sicht von zehn Jahren, habe etwa Charles Eden von der Schweizer Großbank UBS geschrieben. Dies sei nicht gerechtfertigt und daran ändere auch der gesenkte Ausblick für 2020 nichts. Er rate daher weiterhin zum Kauf und habe sein Kursziel nur leicht von 81 auf 75 Euro angepasst. (Ausgabe 11/2020)Börsenplätze Danone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:60,20 EUR +0,77% (19.03.2020, 12:13)