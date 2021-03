Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (16.03.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF).Danone (15.03.) habe die komplette Trennung von Emmanuel Faber, der bisher die Position des CEO und den Verwaltungsratsvorsitz (Chairman) innegehabt habe, mitgeteilt. Zum neuen Verwaltungsratsvorsitzenden sei mit sofortiger Wirkung Gilles Schnepp, ehemaliger CEO von Legrand, ernannt worden. Das Unternehmen habe zudem eine internationale Suche nach einem neuen CEO eingeleitet. Interimistisch würden Veronique Penchienati-Bosetta als CEO und Shane Grant als stellvertretender CEO, die derzeit das internationale Geschäft bzw. das Nordamerika-Geschäft leiten würden, die Führung des operativen Geschäfts übernehmen.Der Rücktritt von Faber von beiden Ämtern komme nach Erachten von Lusebrink nicht völlig unerwartet, nachdem Faber bereits Anfang März erklärt habe, er werde sich auf Druck von Investoren von seiner Position als CEO zurückziehen. Den Investoren (v.a. Bluebell und Artisan Partners) sei dies offenbar nicht genug gewesen. Sie würden an Danone insbesondere die mangelnde Profitabilität gegenüber den Rivalen kritisieren (zum Vergleich bereinigte operative Marge 2020; Danone: -1,2 Prozentpunkte (PP) auf 14,0%; Nestlé: +0,1 PP auf 17,7%; Unilever: -0,7 PP auf 18,5%).Faber habe in seiner Amtszeit zwar eine umfassende Umstrukturierung des Konzerns eingeleitet. Die Covid-19-Pandemie habe dann aber nach Erachten von Lusebrink gerade im Vergleich mit Nestlé die höhere Krisenanfälligkeit des Geschäftsmodells von Danone gezeigt und das Unternehmen bei den Bemühungen die Profitabilität zu verbessern wieder zurückgeworfen. Angesichts dessen begrüße der Analyst den personellen Neuanfang in der Unternehmensführung bei Danone. Die Aktie habe positiv auf den Rücktritt von Faber reagiert (15.03.: +3%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Danone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:59,56 EUR -0,57% (16.03.2021, 11:32)