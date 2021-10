Börsenplätze Danone-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:

56,78 EUR -1,11% (19.10.2021, 09:20)



Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

56,71 EUR -1,08% (19.10.2021, 09:23)



ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (19.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer und Christian Hinterwallner, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) unter die Lupe.Trotz des gestiegenen Inflationsdrucks halte der französische Konsumgüterriese an seiner Prognose für das zweite Halbjahr fest.Im dritten Quartal 2021 habe sich der konsolidierte Umsatz auf EUR 6,2 Mrd. belaufen und sei damit auf vergleichbarer Basis um +3,8% gestiegen. Auf berichteter Basis habe der Umsatz um +5,8% zugelegt und habe von einem positiven Wechselkurseffekt in Höhe von +0,8% profitiert, der insbesondere die Aufwertung des Chinesischen Renminbi, des Mexikanischen Peso und des Britischen Pfunds gegenüber dem Euro widerspiegele.Was die regionale Dynamik anbelange, so sei das starke Wachstum im dritten Quartal breit abgestützt. In Europa und Nordamerika seien die Umsätze um 3,9% gestiegen, angetrieben durch die anhaltende Dynamik bei EDP (Essential Dairy & Plant-Based Products) und die Erholung der Wassersparte in Europa. Die Umsätze in den restlichen Teilen der Welt seien bei vergleichbaren Bedingungen um 3,7% gestiegen, insbesondere dank der Leistung von Specialized Nutrition in China.Im Konzern erwarte man dank fortschreitender Impfraten eine weitere Belebung der Wirtschaft, wenngleich kurzfristige Risiken nicht ausgeschlossen werden könnten. Im Hinblick auf die Preisanstiege erwarte man eine anhaltende Dynamik im Bereich der Zutaten, Verpackung und Logistik. Bei Danone gehe man jedoch weiter davon aus, dass das Unternehmen im zweiten Halbjahr zu einem profitablen Wachstum zurückkehren werde.Die letzte Empfehlung zu Danone lautete "Halten", so Manuel Schleifer und Christian Hinterwallner, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 19.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity