Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

71,66 EUR -0,42% (21.10.2019, 11:52)



ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (21.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF).Die Umsatzzahlen für Q3 seien gemischt ausgefallen. Während sie auf berichteter Basis mit einem Umsatzanstieg von 3,7% y/y auf 6,42 Mrd. Euro den Erwartungen (Analysten-Prognose: 6,45 Mrd. Euro; Marktkonsens: 6,40 Mrd. Euro) entsprochen hätten, seien sie auf vergleichbarer Basis (like-for-like (lfl.)) mit +3,0% y/y hinter der Analysten-Prognose (+3,7% y/y) sowie dem Marktkonsens (+3,8% y/y) zurückgeblieben. Für 2019 habe Danone die Umsatz-Guidance (lfl.: +2,5 bis +3,0% (zuvor: rund 3%; 9M 2019: +2,1%) y/y) gesenkt, während sie für die bereinigte operative Marge (über 15%; H1 2019: 14,7%) bestätigt worden sei.Der Analyst halte die neue Guidance trotz eines Rückstands bei beiden Kennziffern für erreichbar. Er senke seine EPS-Prognosen für 2019 (berichtet: 3,67 (alt: 3,74) Euro; bereinigt: 3,82 (alt: 3,89) Euro) und 2020 (EPS berichtet/bereinigt: 4,17 (alt: 4,26) Euro). Die Fortschritte auf dem Weg zur Erreichung der strategischen Ziele bis 2020 sowie die sehr dynamische Topline-Entwicklung des Segments Specialised Nutrition seien positiv zu werten. Dem stünden als Belastungsfaktoren eine schwache Entwicklung bei Wasser in Europa, ein verschlechtertes Konsumumfeld bei Molkereiprodukten in der GUS und Nordamerika sowie die Senkung der Umsatz-Guidance gegenüber.Unter Berücksichtigung dessen ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein Kursziel von 78,00 (alt: 82,00) Euro und bestätigt sein "halten"-Votum für die Danone-Aktie. (Analyse vom 21.10.2019)Börsenplätze Danone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:71,68 EUR -0,22% (21.10.2019, 11:50)