Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

67,68 EUR +2,45% (18.04.2018, 11:47)



ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (18.04.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF).Das von der erstmaligen Einbeziehung der WhiteWave-Aktivitäten geprägte Umsatzzahlenwerk zu Q1 habe auf berichteter Ebene im Rahmen der Erwartungen (+10,8% auf 6,09 (Vj.: 5,49 Mrd. Euro) gelegen. Das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis (Ifl.: +4,9% y/y) sei demgegenüber besser als erwartet ausgefallen. Hierbei habe sich vor allem das Geschäft mit Babynahrung in China als Wachstumstreiber erwiesen. Ferner sei die Ifl.-Entwicklung im Segment Wasser hervorzuheben, die von einem zweistelligen Wachstum in Asien und Nordamerika profitiert habe. Für 2018 habe das Unternehmen den Ausblick bestätigt (u.a. prozentual zweistelliger Anstieg des bereinigten EPS (währungsbereinigt (wb.))).Das Wertpapier habe mit einem Kursanstieg auf die Zahlenbekanntgabe (18.04.; 11:00 Uhr: +3%) reagiert. Positiv würden die Analystin die erfolgreiche Ausrichtung im wachstumsstarken chinesischen Markt sowie die anhaltenden Preissteigerungen stimmen. Einen deutlichen Kursanstieg erwarte sie jedoch wegen der anhaltend schwachen Entwicklung bei Babynahrung in Nordamerika sowie des von einer hohen Wettbewerbsintensität geprägten Europa-Geschäfts weiterhin nicht.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt ihr "halten"-Rating für die Danone-Aktie. Das Kursziel sei von 68,00 Euro auf 71,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 18.04.2018)Börsenplätze Danone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:67,64 EUR +2,04% (18.04.2018, 11:40)