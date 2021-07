Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Daimler ziehe das Tempo in Sachen E-Mobility und Software an. Unter dem Leitbegriff "Electric only" werde das ganze Mercedes-Geschäft auf elektrisches Fahren ausgerichtet. Neue Erlösmodelle würden durch den zusätzlichen Fokus auf Software winken.2025 sollten 50 Prozent der gesamten Mercedes-Flotte vollelektrisch beziehungsweise als Plug-in verkauft werden. Um das Jahr 2030 würden dann aller Voraussicht nach nur noch vollelektrische Autos verkauft. "Das ist eine sehr große Überraschung und absolut richtiger Schritt von Källenius so engagiert in die Zukunft zu gehen", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem AKTIONÄR.Besonders interessant seien zuletzt die News bezüglich der Batteriezellen gewesen. Daimler wolle in Zukunft mit Partnern auch selbstständig Batteriezellen - also sozusagen das Herzstück von Batterien - bauen. Noch würden aber viele Fragen dazu offen bleiben. Vor allem, mit welchem Partner Daimler diese Strategie umsetzen werde."Klar braucht Mercedes dazu jede Menge an Batteriezellen und die Supply-Chain dazu scheint ausgearbeitet. 200 GWh ist schon eine große Nummer, aber absolut richtig", sage Dudenhöffer."Software definiert das Auto von morgen. Wer den Software- und den Zug zum autonomen Fahren verpasst, verpasst die Autoindustrie und Autokunden von morgen. Daher ist es absolut richtig, das "Software-driven car" als zentrales Thema für die Zukunft zu nehmen", so Dudenhöffer.Die Richtung bei Daimler stimme. Jedoch würden noch einige Fragen offen bleiben, vor allem, was die eigene Batteriezellen-Produktion betreffe. Charttechnisch habe sich das Bild bei der Daimler-Aktie zuletzt aber wieder aufgehellt. Das Papier notiere in der Nähe der 50-Tage-Linie, die bei 75,93 Euro verlaufe. Könne die Aktie diese Hürde überwinden, sei der Widerstandsbereich bei 80,00 Euro in den Fokus gerückt. Nach unten sichere die Aktie ein Support bei rund 70,00 Euro ab. Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Daimler-Aktie. (Analyse vom 30.07.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.