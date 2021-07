Der Verband der europäischen Automobilhersteller habe Daten zum Marktanteil verschiedener Fahrzeugtypen veröffentlicht. Batterieelektrische Fahrzeuge hätten im zweiten Quartal 2021 7,5% der Verkäufe ausgemacht, verglichen mit 3,5% im zweiten Quartal 2020. Plug-in-Hybride hätten 8,4% der Verkäufe ausgemacht, gegenüber 3,7% vor einem Jahr. Der Anteil von Hybrid-Elektrofahrzeugen stieg von 9,6% auf 19,3%. Der kombinierte Anteil von Benzin- und Dieselfahrzeugen sei von 81,3% auf 62,2% gefallen.



Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) habe gesagt, dass es 40 Milliarden Euro mehr als ursprünglich geplant in die Entwicklung von EV-Batterien im Zeitraum von 2022 bis 2030 investieren werde. Das Unternehmen habe auch erklärt, dass es acht neue Batteriefabriken bauen werde und das Ziel habe, im Jahr 2030 bereit zu sein, voll elektrisch zu fahren. Das Unternehmen habe jedoch nicht angegeben, wann es den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotor einstellen werde.



SHOP APOTHEKE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) habe die Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr auf 10 bis 15% gesenkt, statt 20%. Die bereinigte EBITDA-Marge werde nun bei 0% erwartet, von zuvor 2,3 bis 2,8%. Das Unternehmen habe gesagt, dass logistische Einschränkungen und der angespannte Arbeitsmarkt Gründe für die Senkung der Prognosen seien. (23.07.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa handeln nach der Veröffentlichung der soliden PMI-Daten aus Deutschland höher, so die Experten von XTB.Der starke Anstieg im verarbeitenden Gewerbe habe Industrieunternehmen wie den deutschen Automobilherstellern Auftrieb gegeben. Unterdessen hätten die US100-Futures ein neues Rekordhoch über der 15.000-Punkte-Marke erreicht. Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibe gut, und da der Wirtschaftskalender für den Rest des Tages eher dünn sei, könnte sie bis zum Wochenende positiv bleiben. Die Veröffentlichung des US-Einkaufsmanagerindex um 15:45 Uhr könnte eine gewisse kurzfristige Volatilität auslösen.