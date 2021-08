Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (27.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Angesichts der anhaltenden Chipkrise weite Daimler die Kurzarbeit deutlich aus. In den Mercedes-Werken in Bremen, Rastatt sowie im ungarischen Kecskemét und teils in Sindelfingen werde die Produktion in der neuen Woche stillstehen, habe der Autobauer am Freitag mitgeteilt. Die Daimler-Aktie habe bislang unbeeindruckt reagiert.In dieser Woche hätten die Maschinen bereits in Bremen und in Teilbereichen des Sindelfinger Werks geruht. Wie viele Mitarbeiter insgesamt von den Produktionsstopps betroffen seien, habe Daimler keine Angaben gemacht. Über die neuen Kurzarbeitspläne habe das Badische Tagblatt berichtet.Im Bremer Werk seien mehr als 12.000 Menschen beschäftigt, in Rastatt rund 6.500, in Kecskemét etwa 4.700 und in Sindelfingen 25.000. Etliche Mitarbeiter dieser vier Standorte seien in den vergangenen Monaten immer wieder Produktionsstopps ausgesetzt gewesen. Hintergrund seien Probleme beim Nachschub von Elektronikchips, die auch andere Autokonzerne zu Unterbrechungen der Fertigung zwingen würden.Anleger seien von der Ausweitung der Kurzarbeit nicht überrascht. Aufgrund des anhaltenden Chipmangels hätten bereits andere Autobauer ihre Produktion kürzen müssen. Charttechnisch notiere die Aktie knapp oberhalb der wichtigen 200-Tage-Linie, die im Moment bei 68,81 Euro verlaufe. Solange diese Unterstützung hält, bleiben Anleger investiert, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär" zur Daimler-Aktie. (Analyse vom 27.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link