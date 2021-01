Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (29.01.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der deutsche Autobauer Daimler habe am Abend des 28.1. Vorab-Zahlen berichtet, die in Summe überraschend gut ausgefallen seien.Gemäß den vorab berichteten Zahlen solle der Autokonzern aufgrund eines relativ starken Schlussquartals für das Gesamtjahr 2020 ein operatives Ergebnis von rund EUR 6,6 Mrd. eingefahren haben. Daimler selbst habe zuvor die Erwartungen in die Richtung gedrängt, "nur" in etwa das Niveau des Vorjahres zu erreichen, was EUR 4,3 Mrd. entsprochen hätte. Jedoch seien im Schlussquartal sowohl in der Pkw- als auch in der Van-Sparte die Kennzahlen des Vorjahres übertroffen worden.Daimler betone auch im Jahr 2021 die Kosteneffizienz weiter verbessern und die Umsetzung seiner strategischen Initiativen weiter vorantreiben zu wollen. CEO Ola Källenius rechne zudem auch für das angelaufene Jahr mit einer guten Geschäftsentwicklung. Das erste Quartal würde jedoch voraussichtlich noch von Halbleiter-Engpässen und Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie beeinflusst werden. Es sei dabei jedoch die Annahme unterstellt worden, dass keine weiteren Lockdown-Auswirkungen eintreten würden.Die letzte Empfehlung zu Daimler lautete per 27.11.2020 "halten", so Helge Rechberger und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 29.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: