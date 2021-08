ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (26.08.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Daimler-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) charttechnisch unter die Lupe.Seit März 2020 habe sich die Daimler-Aktie in der Spitze fast vervierfacht. Aktuell drohe dem Autotitel aber die Puste auszugehen. So habe das Papier im Monatsbereich zuletzt vier Kerzen entweder mit markanten Dochten oder aber mit markanten Lunten ausgebildet. Dieses Verhaltensmuster spreche für einen gewissen Distributionsprozess, der sich pikanterweise im Dunstkreis des 2007er-Hochs (78,75 EUR) vollziehe. Verschärft werde die diskutierte Distributionsphase durch die drohende Schulter-Kopf-Schulter-Formation auf Wochenbasis. Der Kreuzunterstützung aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 68,67 EUR) und den jüngsten Korrekturtiefs zwischen 70,04 EUR und 67,27 EUR komme deshalb signalgebender Charakter zu. Schließlich würde ein Bruch dieser Bastion die beschriebene, obere Umkehr mit einem Abschlagspotenzial von rund 12 EUR bzw. einem Kursziel von rund 56 EUR vervollständigen. Auch die quantitativen Indikatoren (z. B. MACD und RSL) würden aktuell zur Vorsicht mahnen. Hervorheben möchten die Analysten letzteren, in dessen Verlauf bereits eine abgeschlossene Topbildung vorliege. Bei einer negativen Weichenstellung biete sich die obere Gapkante der jüngsten Kurslücke im Tagesbereich (71,57 EUR) als engmaschige Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:70,82 EUR -0,34% (26.08.2021, 08:33)XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:71,12 EUR +0,54% (25.08.2021, 17:35)