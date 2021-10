XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

78,64 EUR +4,06% (07.10.2021, 17:44)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (08.10.2021/ac/a/d)







Paris (www.aktiencheck.de) - Daimler-Chartanalyse von BNP Paribas:In den vergangenen Tagen war die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ein Outperformer, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Während der Gesamtmarkt, respektive der DAX korrigiert habe, sei den Bullen in Daimler Ende September der Ausbruch aus einem mittelfristigen Dreieck nach oben gelungen. Dieses Kaufsignal habe in den vergangenen Tagen bestätigt werden können. Die Kurse hätten weiter angezogen und auch die jüngste Konsolidierung sei oberhalb des alten Dreiecks abgelaufen. Die gute Stimmung gestern habe in der Daimler-Aktie für einen bullischen Ausbruch auf ein neues Hoch gesorgt.Die Käufer scheinen das Kursgeschehen in der Daimler-Aktie zu dominieren, so die Analysten der BNP Paribas. Ein im aktuellen Umfeld wichtiger Punkt, denn langfristig bewege sich die Aktie mit der aktuellen Notierung in einem Widerstandsbereich. Momentan scheine man diesen knacken zu wollen und setze man sich wirklich nachhaltig durch, wären mittelfristig Gewinne auf 85 EUR möglich. Die Aktie wäre dann so teuer wie seit 2015 nicht mehr. Alternativ dazu gelinge das aktuelle Rallyvorhaben nicht, die Bullen würden im Widerstandsbereich des Jahreshochs scheitern und stattdessen entwickle sich in den nächsten Wochen eine große Range. (Analyse vom 08.10.2021)Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:79,48 EUR +1,30% (08.10.2021, 08:45)