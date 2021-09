Börsenplätze Daimler-Aktie:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (06.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Daimler-Vorstandschef Ola Källenius erwarte etwas Entspannung, aber noch kein Ende der Halbleiter-Krise. Die jüngsten Corona-Lockdowns in Malaysia hätten Mercedes-Benz im laufenden Quartal getroffen und "die Situation ist volatil". Das habe der schwedische Manager am Sonntagabend vor Beginn der Automesse IAA in München gesagt.Källenius hoffe, dass es im vierten Quartal besser werde. Aber die Nachfrage nach Halbleitern werde auch nächstes Jahr höher sein als die weltweite Produktionskapazität. Das sei ein strukturelles Problem und habe nichts mit der Pandemie zu tun. Erst 2023 erwarte er eine deutliche Entspannung, so der Daimler-CEO.Trotz Chipmangel und Elektrowende sehe der Schwede den DAX-Konzern in einer "glücklichen Lage". Die Nachfrage nach Limousinen und SUVs mit Sternenlogo sei weiterhin hoch, habe Källenius erklärt. Zudem offeriere Mercedes seinen Kunden aktuell das "wahrscheinlich beste Produktportfolio, das wir je hatten". Die Schwaben könnten deshalb ihre Autos zu Spitzenpreisen verkaufen. Im ersten Halbjahr habe Daimler eine operative Gewinnmarge von fast 13 Prozent generiert.Daimler wirtschafte aktuell so profitabel wie nie zuvor. Auch zukünftig sei laut Källenius der Gewinn wichtiger als das reine Mengenwachstum. Aus technischer Sicht habe die Unterstützung bei 68,50 Euro zuletzt erneut gehalten. Nun notiere die Daimler-Aktie oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 70,00 Euro. Das nächste Etappenziel liege bei 73,25 Euro (50-Tage-Linie). Anleger bleiben investiert, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär" zur Daimler-Aktie. (Analyse vom 06.09.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link