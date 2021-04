Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (16.04.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der deutsche Automobilkonzern Daimler habe heute Früh Vorab-Zahlen zu seinem Geschäftserfolg im ersten Quartal 2021 veröffentlicht. Diese hätten nicht nur über den Erwartungen der Analysten, sondern überhaupt so hoch wie noch nie zuvor in einem Jahresauftaktquartal gelegen.Der Stuttgarter Automobil- und LKW-Konzern Daimler sei vor allem dank eines starken China-Geschäfts sowie durch erzielte Kostensenkungen deutlich besser ins Jahr gestartet als dies erwartet worden sei. Mit einem bereinigten operativen Gewinn von knapp fünf Milliarden Euro habe der Konzern nicht nur mehr als von Analysten erwartet (knapp vier Milliarden Euro), sondern auch mehr als vor der Corona-Pandemie verdient. Selbst im Rekordjahr 2017 sei das operative Ergebnis zum Jahresauftakt nicht so hoch gewesen.Konzernweit habe Daimler inklusive der Sondereffekte im abgelaufenen Quartal einen operativen Gewinn von knapp EUR 5,8 Mrd. verbucht. Hier habe die durchschnittliche Analystenprognose bei knapp EUR 5 Mrd. gelegen. Angaben zum Umsatz und Überschuss habe Daimler per heute noch nicht gemacht. Die Q1-Bilanz solle dann in umfassender Form wie geplant am 23.04. veröffentlicht werden.Im ersten Quartal habe sich gemäß dem Konzern vor allem der Absatz in der Autosparte in allen wichtigen Regionen und hier insbesondere in China vorteilhaft entwickelt. Dies habe den Produktmix und die Preisdurchsetzung stark unterstützt. Verbunden mit erheblichen Senkungen der Fixkosten habe dies zu einem deutlichen Anstieg beim Ergebnis geführt.Unsere letzte Empfehlung zu den Aktien von Daimler lautete "Halten", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 16.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.