Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Die Zahlen und der Ausblick von Daimler Truck würden bei den Anlegern am Dienstag sehr gut ankommen. Die Daimler Truck-Aktie sei auf der Handelsplattform Tradegate 3,8 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Vortag gehandelt worden. Nach Einschätzung des JPMorgan-Experten Jose Asumendi sei das Q1 solide verlaufen - trotz des Gegenwinds durch die Rohmaterial-Preise und die Knappheit von Halbleitern.Der Brummi-Hersteller Daimler Truck habe in Q1 überraschend die Jahreserwartungen trotz Lieferschwierigkeiten und Ukraine-Krieg nach oben geschraubt.Der Umsatz des Konzerns sei um 17 Prozent auf 10,55 Mrd. Euro gestiegen, wie es am Dienstag vom Unternehmen geheißen habe. Das sei deutlich mehr gewesen, als Analysten dem Unternehmen zuvor zugetraut hätten. Daimler Truck habe den Absatz wie bereits bekannt um 8 Prozent steigern können. Für das Gesamtjahr rechne das Management um Chef Martin Daum nun mit 48 bis 50 Mrd. Euro Erlös statt 45,5 bis 47,5 Mrd. Das sei vor allem besseren Verkaufspreisen und Wechselkurseffekten zu verdanken. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern erwarte Daimler Truck nun auf Vorjahresniveau statt leicht darunter.Der Lkw-Bauer habe solide Ergebnisse vorgelegt, habe Analyst Jose Asumendi von JPMorgan in einer ersten Reaktion auf die Zahlen geschrieben. Der Ausblick sei bestätigt worden, womit man auf eine deutliche Ergebnisverbesserung im zweiten Halbjahr setze. Sein Kursziel laute 48 Euro.Schaffe Daimler Truck-Chef Daum mit seinem Team, die Marge Stück für Stück an die weitaus profitablere Konkurrenz anzugleichen, habe der Truck-Hersteller deutliches Upside-Potenzial. Die Produktpalette müsse sich nicht verstecken. Hier habe Daimler Truck im Elektro- und Wasserstoff-Bereich einige Pfeile im Köcher.Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.05.2022)