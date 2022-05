Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (25.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Der Bus- und Lastwagenhersteller habe in den USA einen Einzelauftrag für bis zu 800 E-LKWs erhalten. Dazu sei mit dem Lebensmittellieferanten Sysco eine Absichtserklärung unterzeichnet worden, wie Daimler Truck am Mittwoch mitgeteilt habee. Die ersten E-LKW der zu Daimler Truck gehörenden US-Marke Freightliner würden voraussichtlich noch in diesem Jahr an den Kunden gehen. Die Lieferung solle bis 2026 abgeschlossen werden. Finanzielle Einzelheiten des Deals seien nicht mitgeteilt worden.In dieser Woche erst habe Daimler Truck einen Deal mit dem Reutlinger Maschinenbauer Manz verkündet. In einem ersten Schritt solle eine Pilotlinie für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriezellen sowie die Montage von Batterien am Daimler Truck Standort Mannheim aufgebaut werden. Die künftigen Partner würden ihr Know-how bündeln, um gemeinsam innovative Batterietechnologie und dazugehörige Produktionsprozesse für LKW und Busse zu entwickeln, so die Unternehmen.Das charttechnische Bild bei der Daimler Truck-Aktie habe sich zuletzt wieder deutlich aufgehellt, die langfristigen Perspektiven würden ohnehin stark bleiben. Anleger sollten weiter investiert bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link