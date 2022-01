Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

32,04 EUR -3,83% (20.01.2022, 11:29)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

32,11 EUR -2,12% (20.01.2022, 11:14)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (20.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Daimler Truck habe zuletzt sehr gute Zahlen vorgelegt. Im Anschluss hätten viele Analysten ihre Kursziele für die Aktie nach oben korrigiert. Wie weit könne das Papier in einem stabilen Marktumfeld noch klettern?Daimler-Truck habe eigenen Angaben zufolge 2021 mit 455.000 Einheiten weltweit rund 20 Prozent mehr Lkws und Busse verkauft als im Vorjahr. Im Anschluss an die Zahlen habe die kanadische Bank RBC die Einstufung für Daimler Truck auf "outperform" gesetzt. Daimler Truck sei auf kurze Sicht die beste Anlageidee in der Branche, so Analyst Tom Narayan in einer Studie. Eine Aufnahme in den deutschen Leitindex DAX im März könne ein weiterer Kurstreiber werden. Zudem seien die Papiere des Nutzfahrzeugherstellers angesichts einer bereits begonnenen Erholung in Europa unterbewertet. Sein Kursziel laute 48 Euro.Auch Goldman Sachs bleibe bullish. Der Nutzfahrzeughersteller habe ihre Schätzungen übertroffen und alle Sparten hätten dazu beigetragen, so Analystin Daniela Costa. Costa halte Kurse um 40 Euro für realistisch.35 bis 40 Milliarden Euro könnte Daimler Truck durchaus auf die Waage bringen. Zum Vergleich: aktuell würden die Investoren dem Brummi-Hersteller rund 30 Milliarden Euro an Börsenwert "spendieren". Soll heißen: Kurse um 40 Euro sind durchaus drin, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link