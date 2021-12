Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

32,95 EUR +7,89% (13.12.2021, 17:15)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

32,98 EUR +10,76% (13.12.2021, 17:00)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (13.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Zu den am Montag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. Daimler Truck gehört. Die Aktie sei heute unter den Käufen zu finden gewesen. Seit vergangenen Freitag handele die Brummi-Sparte von Daimler in Frankfurt an der Börse. Damit würden die Auto- und die Lastwagen- und Bus-Sparte nach mehr als einem Jahrhundert getrennte Wege gehen. Der Start der Daimler Truck-Aktie sei vielversprechend gewesen. Investoren würden u.a. erwarten, dass die Notierung von Daimler Truck zu mehr Transparenz führen werde, so Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 13.12.2021)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Daimler Truck-Aktie: