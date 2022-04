Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Daimler Truck wolle selbstfahrende Serien-Lkws für den Fernverkehr innerhalb dieses Jahrzehnts auf die Straße bringen. Das Tochterunternehmen Torc Robotics arbeite in den USA inzwischen mit großen Logistikunternehmen zusammen, um autonome Lastwagen zu erproben, habe der Hersteller am Dienstag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart bekannt gegeben."Selbstfahrende Lkw gemäß Level 4 werden dazu beitragen, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, da autonome Systeme weder müde noch unaufmerksam werden", habe Vorstandschef Martin Daum gesagt. Beim teil- und hochautomatisierten Fahren werde zwischen verschiedenen Stufen unterschieden. Beim so genannten Level 3 übernehme der Computer beispielsweise auf der Autobahn für längere Zeit. Beim Level 4 könne die Fahrerin oder der Fahrer zum bloßen Passagier werden. Daum habe gesagt, das autonome Fahren könne dazu beitragen, in Zeiten großen Fahrermangels mehr Fracht zu bewältigen. "Zudem wird die Effizienz in der Logistik gesteigert, da die Lkw keine Pause brauchen und dadurch mehr unterwegs sind."Die Tochter Torc habe nach Ansicht von Daimler Truck gezeigt, dass ihre Fahrsoftware "sicher auf dem Highway navigieren kann". Nun sollten Level-4-Lkw getestet werden, die von Verteilzentren an US-Fernstraßen aus verkehren würden.DER AKTIONÄR bleibe insbesondere langfristig ganz klar weiter optimistisch für den DAX-Titel. Zuletzt sei die Daimler Truck-Aktie jedoch an der 38-Tage-Linie sowie dem horizontalen Widerstand im Bereich von 27,50 Euro nach unten abgeprallt. Damit sei das Papier charttechnisch weiter angeschlagen.Neueinsteiger warten den erfolgreichen Sprung über die 38-Tage-Linie ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)