ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie: 710000

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption: DAI

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie: DAI

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie: DDAIF

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (23.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Nachdem die Corona-Krise den Stuttgarter Autokonzern im zweiten Quartal noch tief in die roten Zahlen gestürzt habee, habe Daimler im dritten Quartal von einer überraschend schnellen Markterholung und zudem von seinen strikten Maßnahmen für mehr Effizienz und Kostendisziplin profitiert. Der Autobauer werde mutiger, was das Gesamtjahr betreffe. Vor einigen Monaten noch wäre ein derartiger Ausblick noch undenkbar gewesen.Daimler habe sich nach dem dritten Quartal auch wieder konkrete Margenziele für die einzelnen Geschäftsteile gesteckt. Für Mercedes Benz Cars & Vans rechne der Autobauer nun mit einer bereinigten Rendite des operativen Ergebnisses (bereinigte EBIT-Marge) gemessen am Umsatz von 4,5 bis 5,5%, wie Daimler am Freitag mitgeteilt habe. Das sei etwas mehr als Daimler sich zu Anfang des Jahres vor dem Ausbruch der Covid-Krise mit 4 bis 5% vorgenommen habe. Die Margenziele habe das Management um Vorstandschef Ola Källenius zwischenzeitlich ausgesetzt. In die Zahlen fließe bei Daimler auch das Geschäft des chinesischen Gemeinschaftsunternehmens ein, das früh wieder in die Spur gefunden habe und insbesondere im dritten Quartal stark zugelegt habe. Daimler-Finanzchef Harald Wilhelm erwarte die weltweite Autonachfrage im vierten Quartal über dem Niveau von Q3.Daimler sei auf dem richtigen Weg. Die Aktie habe sich in den letzten Wochen extrem gut entwickelt. Der Aufwärtstrend sei weiterhin intakt. Die Dynamik habe in den letzten Tagen aber etwas nachgelassen. Auch gute Nachrichten könnten die Daimler-Aktie nicht über den hartnäckigen Widerstand bei 50 Euro schieben. Die nächste Unterstützungszone liege im Bereich zwischen 44,50 Euro und 45,50 Euro. Eine weitere Ungterstützung liege im Bereich von 43,50 Euro. Auf diesem Kursniveau sei die Daimler-Aktie auch für Neueinsteiger wieder interessant. Das Kursziel bleibt bei 55 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: