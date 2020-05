Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (27.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der deutsche Premium-Hersteller wolle sich mit rund 438 Mio. Euro am chinesischen Batterieproduzenten Farasis Energy beteiligen. Das berichte die Nachrichtenagentur Reuters. Das Investment solle im Rahmen des geplanten Börsengangs von Farasis Energy erfolgen.Eine Beteiligung an Farasis würde für den Stuttgarter Autokonzern auf jeden Fall Sinn machen. Hinzu komme am Mittwoch noch eine Kaufempfehlung von Mainfirst. Nach drei Gewinnwarnungen sei Daimler in der Gunst der Anleger schwer gesunken, so Analyst Daniel Schwarz. Dies habe die Aktie auf eine historisch niedrige Bewertung gedrückt. Als Kaufargumente habe Schwarz neben relativ geringen Refinanzierungskosten auch den besten Produktzyklus bis 2022 aufgeführt.Die Daimler-Aktie habe die Steilvorlage aufgenommen und sich im Zuge des freundlichen Gesamtmarkts weiter erholt. Die 90-Tage-Linie bei 33,86 Euro sei geknackt worden. Die Comeback-Spekulation laufe. Die Daimler-Aktie treffe bei 37,50 Euro auf einen horizontalen Widerstand. Anleger sollten den gestiegenen Kursen nicht hinterherlaufen, sondern nach dem starken Kursanstieg eine Konsolidierung abwarten, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link