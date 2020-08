ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (04.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Strategie von Daimler-Chef Ola Källenius werde langsam immer klarer. Mit der neuen S-Klasse wolle der Stuttgarter Autokonzern die Speerspitze des Elektroautos im Luxury-Markt abbilden. Darüber hinaus könnte die Kooperation mit Geely vertieft werden."Der Aktionär" spekuliere schon länger darauf, dass die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Autokonzern vertieft werden könnte. Geely habe mit Volvo bereits gezeigt, dass man verkrustete Strukturen aufbrechen und etwas "angestaubte" Unternehmen wieder salonfähig machen könne. Zusammen mit Geely habe Volvo z.B. die Elektroautomarke Polestar an den Start gebracht.Nach dem starken Wochenauftakt habe die charttechnische Unterstützung in Form der 20-Tage-Linie bei 37,52 Euro gehalten. Die Daimler-Aktie sollte in einem freundlichen Gesamtmarkt einen neuen Anlauf starten, die wichtige 200-Tage-Linie nachhaltig zu überwinden. Diese verlaufe aktuell bei 39,79 Euro. Die Daimler-Aktie sei aktuell eine Halteposition, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:39,985 EUR +2,82% (04.08.2020, 10:21)Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:39,72 EUR +1,74% (04.08.2020, 10:07)