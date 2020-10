Börsenplätze Daimler-Aktie:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (07.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mit den gestrigen Aussagen im Rahmen der Investoren-Konferenz habe der Autobauer auf der strategischen Ebene den erhofften Schritt nach vorn gemacht - vor allem beim großen Branchen-Thema der Gegenwart: "Elektromobiltät". So sei es wenig verwunderlich, dass auch aktuelle Einschätzungen der Analystenschar überwiegend positiv ausfallen würden.Jürgen Pieper, Analyst vom Bankhaus Metzler, habe die Rating für die Daimler-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen.Zuversichtlicher sei das Analysehaus RBC: Die Analysten hätten das Daimler-Kursziel nach dem Kapitalmarkttag des Konzerns sogar von 51 auf 59 Euro erhöht und das "outperform"-Votum bestätigt.Sogar noch einen Tick optimistischer sei Arndt Ellinghorst, Analyst des amerikanischen Analysehauses Bernstein Research. Das Rating "outperformer" sei bei Daimler mit einem Kursziel von 60 Euro versehen worden.DER AKTIONÄR sei optimistisch für die Daimler-Aktie. Diese Zuversicht sei im Grunde durch den gestrigen Investoren-Tag eindrucksvoll bestätigt worden.Engagierte Anleger bleiben einfach bequem im Cockpit sitzen und nehmen Kurs auf die 50-Euro-Marke, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Werde die erfolgreich genommen, rücke der Bereich zwischen 54 und 55 Euro ins Visier. Nicht vergessen: Stopp-Kurs bei 38,50 Euro setzen. (Analyse vom 07.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link