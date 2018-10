ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (29.10.2018/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Frank Biller von der LBBW:Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF).Schwaches Q3-Ergebnis schon vorab bekannt: Daimler habe in Q3/18 einen Umsatz von 40,2 Mrd. EUR (-1,3%) und ein EBIT von 2,5 Mrd. EUR (-27,0%) erzielt. Das enttäuschende Ergebnis sei bereits der Gewinnwarnung am 19.10. avisiert worden. Die Segmente Mercedes-Benz-Cars (MBC) und Mercedes-Benz Vans hätten unter einer mittleren dreistelligen Sonderbelastung in Zusammenhang mit Dieselfahrzeugen gelitten. So habe MBC eine EBIT-Marge von 6,3% (VJ 8,7%) erzielt. Entlastend habe ein Zusatzertrag aus der Neubewertung des Anteils an Aston Martin (185 Mio. EUR) gewirkt. Demgegenüber habe eine Risikovorsoge für die möglicherweise erforderliche Umrüstung von rd. 130 Tsd. Fahrzeugen mit dem verwendeten Kältemittel R134a gestanden. Mercedes-Benz Vans hätten in Q3/18 einen Verlust von -93 Mio. EUR (Marge -3,1% vs. 6,9% im VJ) erzielt. Das EBIT von Daimler Financial Services von 392 Mio. EUR (-22,8%) sei belastet worden vom höheren Zinsniveau sowie Risikokosten in der Türkei. Positiv habe sich das Segment Daimler Trucks mit einer Marge von 8,5% (VJ 6,7%) entwickelt.Höhere Vorräte würden Free Cashflow belasten: In Q3/18 habe der Free Cashflow des Industriegeschäftes bei -1,9 Mrd. EUR (VJ 2,7 Mrd. EUR) gelegen. Gründe seien vor allem das niedrigere Ergebnis und ein Bestandsaufbau im Volumen von rund 2 Mrd. EUR gewesen. Die Nettoliquidität habe sich per Ende Q3/18 bei 13,5 Mrd. EUR (vs. 14,5 Mrd. EUR Ende Q2/18) verringert.Revidierter Ausblick bestätigt: Der am 19.10. revidierte Ergebnisausblick für 2018 sei bestätigt worden. So solle das Konzern-EBIT deutlich unter Vorjahr ausfallen. Dabei werde ein gutes Q4/18 erwartet, welches neben einer guten Auftragslage auch von teilweisen Aufholeffekten aus den Verzögerungen in Q3/18 profitieren sollte. Für das Gesamtjahr solle der Free Cashflow das Vorjahrsniveau die Dividendenzahlung 2018 übertreffen.Aktie günstig: Auf Basis eines modifizierten SOTP-Modells ermittele Biller mit den für 2018 angepassten Schätzungen einen fairen Wert der Daimler-Aktie von 69 EUR. Mit diesem Kursziel bleibe die Daimler-Aktie attraktiv bewertet. Als größte Risiken sehe er 1) hohe Strafzahlungen im Rahmen möglicher Abgasmanipulationen, 2) im Rahmen der bestehenden Kartellvorwürfe sowie 3) eine Eskalation des internationalen Handelsstreites.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:53,33 EUR +3,82% (29.10.2018, 15:31)Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:52,88 EUR +2,84% (29.10.2018, 15:46)