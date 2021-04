Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) von 64 auf 74 Euro.Der Stuttgarter Autokonzern nutze die Gunst der Stunde, den Rückenwind von der gestrigen EQS-Präsentation und habe heute Morgen starke vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2021 vorgelegt, die auch - trotz Corona - auf ein starkes Gesamtjahr 2021 hindeuten würden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nach dem Flop EQC sei der EQS deutlich positiv aufgenommen worden. Das Fahrzeugerst müsse aber noch beweisen, dass Daimler neben Verbrennern, Qualität, Anmutung und Image auch Elektromobilität könne. Angesichts des zu erwartenden hohen Preises dürfte der EQS jedoch von Beginn an Gewinne einfahren. Sei die deutsche Autoindustrie mit Blick auf Tesla und die Disruption vor Monaten noch fast totgesagt worden, überwiege derzeit eher Euphorie bei den Marktteilnehmern, was sich auch in relativ hohen Aktienkursen widerspiegele. Die Wahrheit liege wahrscheinlich irgendwo in der Mitte zwischen Disruption und Euphorie. Auf alle Fälle dürften die 2020er Jahre nicht nur für Daimler ein Jahrzehnt des Kostensparens werden, zumal Konkurrenten wie Tesla über recht schlanke Strukturen verfügen würden. Gute Jahre dürften sich mit schwachen Jahren abwechseln.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erachtet das gegenwärtige Bewertungsniveau der Daimler-Aktie als angemessen und bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für das Wertpapier mit dem neuen Kursziel von 74 Euro (alt: 64 Euro). (Analyse vom 16.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: