Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

54,52 EUR +0,22% (02.04.2019, 12:10)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (02.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler wolle seine Kosten drücken. Die frei werdenden Mittel sollten in Projekte wie selbstfahrende Autos, Elektromobilität, Wasserstoffantrieb, Hybride ecetera gesteckt werden. An der Börse kämen die Pläne des Daimler-Konzerns gut an. Die Aktie mache einen Satz nach oben und stehe vor einem Kaufsignal.Alle Autobauer stünden wegen des Umbaus hin zur Elektromobilität vor Milliardeninvestitionen, die sie in irgendeiner Art und Weise gegenfinanzieren müssten. "Wir müssen an die bestehenden Kosten ran, um Mittel freizuschaufeln für die Investitionen der Zukunft", habe Daimlers Personalvorstand Wilfried Porth der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf den anstehenden Umbau hin zur Elektromobilität gesagt. "Im Moment liegt der Fokus sicher stärker auf der Verwaltung als auf der Produktion." Bereits bei der Bilanzpressekonferenz Anfang Februar habe Daimler-Chef Dieter Zetsche "Gegenmaßnahmen" angekündigt. Ziel sei es, die Profitabilität der Auto-Sparte wieder nach oben zu bringen. Zuletzt habe die Marge extrem gelitten.Fakt sei: Die Zeiten, in denen die Autobauer Milliarden verdient hätten, würden der Vergangenheit angehören. Der Umbruch weg von den Verbrennern, hin zur Elektromobilität, Wasserstoffautos, selbstfahrenden Autos und Hybriden werde Milliarden verschlingen und die Margen weiter drücken.Auch VW und BMW hätten Sparprogramme angestoßen. VW wolle sogar Stellen streichen, BMW in den kommenden vier Jahren 12 Milliarden Euro sparen. Soweit sei man bei Daimler noch nicht. Dennoch: Daimler sehe den Wandel hin zur Elektromobilität als machbar an. "Wenn man das mit kühlem Kopf und guter Planung anschaut, den demografischen Wandel und die natürliche Fluktuation mit einbezieht, sehen wir das Thema als absolut beherrschbar an", habe Personalvorstand Porth gesagt. An der Börse seien die Nachrichten gut angekommen: Die Daimler-Aktie habe am Montag mehr als vier Prozent zugelegt.Die Aktie habe die wichtige 200-Tage-Linie überwunden. Den Ausbruch gelte es zu verteidigen. Jetzt gelte es, den hartnäckigen Widerstand bei 54,73 Euro aus dem Weg zu räumen. Im Anschluss wäre der Weg für die Aktie bis 58,73 frei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:54,56 EUR +0,24% (02.04.2019, 12:25)