Hinweis:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

40,84 EUR +1,26% (26.08.2019, 11:12)



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

40,94 EUR +0,54% (26.08.2019, 10:57)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (26.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.In der abgelaufenen Handelswoche hätten die Aktionäre von Daimler, BMW und Volkswagen einmal mehr wenig Freude mit ihren Anteilen gehabt. Allen voran neue Vergeltungszölle Chinas auf US-Waren hätten zum Ende der Handelswoche die Anleger aus dem Aktienmarkt getrieben.China habe angekündigt, man wolle zusätzliche Zölle in Höhe von fünf bis zehn Prozent auf US-Waren mit einem Volumen von 75 Milliarden US-Dollar erheben. Die Zölle sollten in zwei Schritten am 1. September und 15. Dezember angehoben werden.Autowerte wie Daimler, BMW und Volkswagen, die unter dem US-chinesischen Handelskonflikt besonders leiden würden, seien nach der Ankündigung Pekings auf Talfahrt mit Verlusten von teils bis zu 3 Prozent gegangen.Daimler habe noch ganz andere Sorgen. Das normale Geschäft laufe nicht rund. Der Anlauf neuer Modelle stocke, der Absatz im ersten Halbjahr habe geschwächelt, während auf der anderen Seite der Aufbau der Elektroautomarke EQ und die Forschung am automatisierten Fahren riesige Summen verschlingen würden."Die Lage der deutschen Premiumhersteller ist sehr bedenklich - da sollte sich Daimler genügend Zeit nehmen, einen nachhaltigen Plan zu entwickeln", habe Arndt Ellinghorst von der Investmentberatung Evercore ISI gesagt.Darüber hinaus mache die EU Druck mit sinkenden Grenzwerten für den CO2-Ausstoß. Deshalb wolle Daimler für das Jahr 2025 bis zu 25 Prozent Elektroanteil bei den Neuwagen-Verkäufen erreichen. Ob die Kunden mitziehen würden, sei aber offen.Investoren würden noch immer hoffen, dass Daimler seine Brummi-Sparte einzeln an die Börse bringen könnte.Gewinnwarnungen, sinkende Absatzzahlen und Jobverluste: die Aktien der Autobauer Daimler, BMW und Volkswagen hätten es derzeit bei den Anlegern nicht leicht. Die Papiere von BMW und Daimler seien weiter auf Bodensuche, während Volkswagen zumindest bei rund 140 Euro eine starke Unterstützungszone vorfinde.In den letzten Tagen habe sich die Daimler-Aktie wieder etwas nach oben gearbeitet. Bis am Freitag die Ankündigungen neuer Zölle Chinas die schwache Aufwärtsbewegung zunichtegemacht und die Daimler-Aktie auf ein 6-Jahres-Tief gedrückt habe. Jetzt rücke die starke Unterstützungszone zwischen 41,80 Euro und 39,50 Euro wieder in den Fokus.Anleger sollten abwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link