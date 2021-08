ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (23.08.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler: SKS-Formation - Wird ein Verkaufssignal ausgelöst? AktiennewsDie Aktie von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) legt am Montag um 0,39% auf 70,37 Euro zu und könnte einen Bruch unter die Nackenlinie der Schulter-Kopf-Schulter-Formation (69,80 Euro) verhindern, so die Experten von XTB.Am 2. August sei mit dem Hoch bei 77,43 Euro die rechte Schulter ausgebildet worden. Sollte die Nackenlinie nicht halten, wäre ein Rückgang bis auf 58,70 Euro möglich - das Mindestkursziel, das sich aus dem Muster ergebe. Der Bruch der langfristigen Aufwärtstrendlinie, der am vergangenen Donnerstag erfolgt sei, unterstütze das Szenario einer Trendumkehr. Andererseits würden die Käufer darauf achten, ob die bullische Hammerkerze vom Freitag bestätigt werde und sich eine neue Aufwärstrendstruktur abzeichne. (News vom 23.08.2021)Börsenplätze Daimler-Aktie:70,41 EUR +0,24% (23.08.2021, 10:43)XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:70,32 EUR +0,62% (23.08.2021, 10:28)