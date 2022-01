Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (04.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Präsentation eines Konzept-Autos von Mercedes mit Elektroantrieb habe der Daimler-Aktie am Dienstag Auftrieb verliehen. An der Spitze des DAX habe sie sich um mehr als fünf Prozent auf 72,21 Euro verteuert. Damit habe der Autotitel wieder über die 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend, die aktuell bei knapp 72 Euro verlaufe, klettern können.Mercedes-Benz habe ein neues Elektro-Forschungsauto vorgestellt. Der Vision EQXX könne im normalen Straßenverkehr mit einer einzigen Batterieladung mehr als 1.000 Kilometer weit fahren, habe Daimler-Vorstand Markus Schäfer am Montag bei einer Telefonkonferenz gesagt. Der Broker Jefferies habe die Energieeffizienz des Modells mit "herausragend" kommentiert. Es könne die Entwicklung von E-Autos geradezu revolutionieren. Komponenten und technische Details des Autos könnten in zwei bis drei Jahren in künftigen Serienfahrzeugen zu sehen sein.Schäfer, der als Chief Technology Officer verantwortlich sei für Entwicklung und Einkauf, habe gesagt, das Auto solle in wenigen Monaten auf der Straße erprobt werden: "Wir werden die 1.000 Kilometer jetzt zeigen", habe der Daimler-Manager mit Blick auf die angekündigte Reichweite gesagt.Daimler-Vorstandschef Ola Källenius habe laut einer Mitteilung gesagt, das Forschungsfahrzeug zeige, "wie wir uns die Zukunft des Elektroautos vorstellen". Es habe eine Batterie, die in einen Kleinwagen passen würde.Die Daimler-Aktie habe zuletzt den Support bei 67,27 Euro erfolgreich verteidigen können und von hier aus wieder den Weg nach oben eingeschlagen.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)