Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (08.10.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) von 43 Euro auf 49 Euro.Der Pkw-Absatz der Marke Mercedes-Benz sei in Q3/2020 - v.a. wegen China (+24% y/y) - um 4% y/y geklettert. Damit stelle sich die Absatzentwicklung zumindest in Q3 jedoch schwächer als bei der Kernmarke des BMW-Konzerns (+10% y/y) dar. Zudem sei eine neue Strategie für Mercedes-Benz präsentiert worden. Die Kernpunkte seien dabei, dass die Marke Mercedes-Benz noch stärker auf das Luxus-Segment fokussiert werden solle, die Submarken (AMG, Maybach, G, EG) sollten eine Stärkung erfahren und die Entwicklung von Elektroantrieben sowie von Fahrzeug-Software solle beschleunigt werden. Gleichzeitig sollten sowohl die Fixkosten als auch die Sachinvestitionen (inkl. F&E) bis 2025 um jeweils 20% (ggü. 2019) reduziert werden. Die variablen Kosten sollten bis 2025 um jeweils 1% p.a. gesenkt werden. Dies solle dazu führen, dass der Bereich Mercedes-Benz bis 2025 - selbst bei ungünstigen Bedingungen - eine bereinigte EBIT-Marge im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erziele (Gj. 2019: 5,8%; Ziel 2022e (laut CMD November 2019): >6%).Das Strategie-Update erachte Diermeier als plausibel. Die Ausweitung der Kostensenkungsmaßnahmen werde u.a. auf massiven Widerstand stoßen und zunächst weitere Sonderkosten verursachen. Positiv werte Diermeier, dass das Management nun für den wichtigsten Bereich des Daimler-Konzerns - trotz der fortschreitenden Sektortransformation - wieder eine sehr ordentliche Margenperspektive aufzeige. Der Analyst habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2020e: -0,22 (alt: -0,50) Euro; EPS 2021e: +4,55 (alt: +4,23) Euro).In Erwartung eines geringfügig positiven Gesamtertrags (12 Monate) bestätigt Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Daimler-Aktie. (Analyse vom 08.10.2020)Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:49,04 EUR +0,04% (08.10.2020, 09:40)