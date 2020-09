Börsenplätze Daimler-Aktie:



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (14.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Daimler habe im August weniger Autos der Marke Mercedes-Benz an den Großhandel abgegeben als im Vorjahresmonat. So sei der Absatz um 7,4 Prozent auf 168.710 Fahrzeuge gesunken, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Damit sei das Minus größer ausgefallen als im Vormonat, als zwei Prozent weniger abgesetzt worden sei. Dagegen sei der Großhandelsabsatz von Vans um ein Prozent auf 29.145 Stück gestiegen. Allerdings habe Daimler auch hier im Juli mit einem Plus von 8,5 Prozent deutlich besser abgeschnitten.Festzuhalten bleibe, dass sich die Verkaufszahlen nach der Corona-Krise weitaus schneller erholen würden, als im Vorfeld von vielen Experten angenommen.Der Newsflow bei Daimler bleibe positiv. Amazon habe 1.800 Elektro-Transporter geordert. Hinzu kämen neue Kooperationen mit CATL, Farasis Energy und NVIDIA. Auch die Vorstellung der neuen S-Klasse passe ins Bild, sowie die Eröffnung der "Factory56", eine komplett neue, rundum vernetzte und digitalisierte und CO2-neutrale Fabrik.Die Daimler-Aktie setze ihren Aufwärtstrend fort. Nachdem der Abwärtstrend aus dem Jahr 2018 bei 42,30 Euro überwunden worden sei, habe das Papier auch den horizontalen Widerstand bei 45,50 Euro geknackt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.