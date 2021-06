XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

79,73 EUR +2,00% (11.06.2021, 17:40)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (14.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Daimler: Neuer Rallyschub - ChartanalyseDie Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 21,01 EUR in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung habe die Aktie am 16. April 2021 ein Hoch bei 77,99 EUR erreicht. Nach einer Konsolidierung auf 70,04 EUR sei am 1. Juni der Ausbruch über das Aprilhoch gelungen. Diese Marke habe die Aktie in der letzten Woche von oben getestet. Sie sei also nach dem Ausbruch wieder darauf zurückgefallen. Am Freitag habe sie sich mit einer langen weißen Kerze gelöst. Zu einem neuen Hoch sei es bisher nicht gekommen.Das Chartbild der Daimler-Aktie mache einen klar bullischen Eindruck. Die Aktie könnte die Rally der letzten Wochen und Monate direkt fortsetzen. Ein Anstieg bis 82,02 und 84,95 EUR wäre kurzfristig möglich. Später könnte es zu Kursgewinnen bis an das Hoch aus dem März 2015 bei 96,07 EUR kommen. Ein Rückfall unter 77,99 EUR wäre unschön, würde aber zunächst nur auf deinen Test des EMA 50 bei aktuell 75,10 EUR hindeuten. Sollte der Wert aber auch unter den EMA 50 abfallen, drohe eine größere Konsolidierung in Richtung 70,04 EUR. (Analyse vom 14.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:79,81 EUR +0,06% (14.06.2021, 08:39)