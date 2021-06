Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (02.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Zyklische Autowerte hätten in den letzten Tagen am Aktienmarkt die Nase vorn gehabt. Die Risikoneigung der Marktteilnehmer habe wieder zugenommen, sprich, die Nachfrage nach Papieren aus der konjunkturabhängigen Auto-Branche habe wieder zugenommen. Wie gehe es mit der Daimler-Aktie weiter?Die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie und das Wiederhochfahren der Wirtschaft hätten in den letzten Tagen vor allem die zyklischen Sektoren angetrieben. Autowerte würden darüber hinaus vom Elektrifizierungstrend der Branche profitieren. Dämpfend habe in letzter Zeit die Knappheit an Halbleitern gewirkt, doch habe es auch bei diesem Thema unlängst Signale der Entspannung gegeben. So fahre der amerikanische Autobauer General Motors (GM) die Produktion in fünf bisher wegen der Chipknappheit geschlossenen Werken wieder hoch.Vor allem die Daimler-Aktie habe in den letzten Monaten eine glänzende Performance aufs Parkett gelegt. Zugegeben, Daimler-Chef Ola Källenius habe dem Papier zuletzt auch mit vielen guten News Rückenwind verliehen. Wie zum Beispiel der Abspaltung der Brummi-Sparte oder der Vorstellung des E-Flaggschiffs, dem EQS.Wie stehe es technisch um die Aktie?Es seien bereits viele gute News im Kurs eingepreist. Knacke die Daimler-Aktie jedoch aus technischer Sicht den Widerstand bei 78,41 Euro, habe das Papier weiteres Potenzial.Die Daimler-Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link