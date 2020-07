Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (06.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler trimme sein weltweites Netz von Produktionsstandorten auf mehr Effizienz und wolle dafür das Werk im französischen Hambach verkaufen. Der Konzern müsse schon wegen der enormen Kosten für Digitalisierung und den Wandel der Branche zur Elektromobilität kräftig sparen.Angaben zu einem Zeitplan für die Verkaufsgespräche für das Werk in Frankreich habe Daimler nicht gemacht. Daimler habe derzeit, wie alle Autohersteller, mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen. Der Absatz sei eingebrochen, wochenlang hätten Teile der Produktion still gestanden, der Gewinn sei abgestürzt. Kommende Woche stehe die Hauptversammlung an, zwei Wochen darauf lege der Konzern die Zahlen für das zweite Quartal vor.Zuletzt habe Daimler mit positiven News auf sich aufmerksam machen können. Daimler habe sich mit drei Prozent am chinesischen Batteriezellen-Hersteller Farasis Energy beteiligt. Es sei eine weitreichende strategische Partnerschaft inklusive Kapitalbeteiligung auf den Weg gebracht worden, habe Daimler mitgeteilt. Für einen nicht näher bezifferten Millionenbetrag beteilige sich der Konzern im Zuge des Farasis-Börsengangs mit rund drei Prozent.Die Beteiligung an Farasis sei für Daimler ein wichtiger strategischer Schritt. So sichere sich der Automobil-Hersteller Nachschub für seine Elektromodelle. Bislang kaufe Daimler die Zellen für die Batterien von einer Reihe externer Hersteller.Experten würden davon ausgehen, dass Farasis im Jahr 2022 auf einen Marktanteil von vier Prozent im Bereich der Batteriezellen kommen könnte. Farasis werde also durchaus ein wichtiger Player im Markt der Batteriezellen neben CATL, LG Chem und Samsung SDI."Das ist die bisher größte Partnerschaft im Auto-Business dieser Art", habe NVIDIA-CEO Jensen Huang gesagt. Und er spare nicht mit Spitzen gegen Pionier Tesla, der sich als führend in diesem Bereich präsentiere. "Noch nie gab es so viel Computing-Power in einem Auto", so Huang.Wichtig sei für Daimler, schnellstmöglich die Elektromobilität auszubauen. Die eigenen E-Auto-Plattformen würden mehr Speed brauchen. Nach dem SUV EQC werde elektrische Großraum-Van EQV gebaut. Weitere Elektro-Modelle wie der EQS und der EQA stünden kurz vor dem Marktstart.Wichtig sei für Daimler, seine Elektro-Modelle so schnell wie möglich auf die Straße zu bringen. Die eigenen Plattformen würden mehr Speed brauchen. Nach dem SUV EQC stünden Elektro-Modelle wie der EQS und der EQA vor dem Marktstart.Was die Daimler-Aktie betreffe, so stehe das Papier vor wichtigen Hürden. Die Aktie treffe bei 37,50 Euro auf die 200-Tage-Linie. Wird diese Marke genommen, würde das ein neues Kaufsignal für die Aktie bedeutet, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2020)