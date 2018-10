Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

50,08 EUR +0,16% (25.10.2018, 09:04)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (25.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Dieter Zetsche habe sich seine letzten Monate als Daimler-Chef sicherlich etwas anders vorgestellt. Schon am letzten Freitag habe der Konzern seine vorläufigen Zahlen vorgelegt und zum zweiten Mal in diesem Jahr die Gewinnprognose zurückgeschraubt. Heute habe Daimler sein komplettes Zahlenwerk präsentiert.Das Ergebnis in Q3 sei um 21% auf 1,7 Mrd. Euro gesunken. Der Umsatz sei leicht von 40,7 Mrd. Euro auf 40,2 Mrd. Euro zurückgegangen. Die viel beachtete operative Marge in der wichtigen Autosparte sei auf 6,3% gefallen. Damit liege Zetsche mit seinem Team weit unter der anvisierten Zielmarke von 10%.Schuld an der Misere von Daimler seien nach Angaben des Konzerns verschiedenen Faktoren: Dazu würden die kostspieligen Software-Updates für Diesel-Fahrzeugen und sinkende Verkaufszahlen, Verzögerungen bei der Zertifizierung nach dem neuen Abgastestverfahren WLTP zählen. Hinzu kämen Rückstellungen für den Rechtsstreit um Kältemittel sowie ein schwacher Absatz im Bus- und Transportergeschäft.Bei den Analysten gebe es nach den schlechten Zahlen keine klare Tendenz. Die DZ BANK habe den fairen Wert für Daimler nach der Gewinnwarnung von 49 auf 45 Euro reduziert. Etwas anders beurteile Stephen Reitman von der Societe Generale die Situation bei Daimler: Sein Kursziel habe er zwar von 72 auf 60 Euro gesenkt, rate aber zum Kauf. Lackmustest für die Glaubwürdigkeit sollte das Einhalten der Prognose für den Free Cashflow in Q4 sein.Nachdem die Unterstützung bei 50,27 Euro doch nicht gehalten hat, liegt der nächste Support nun bei 47,50 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Daimler-Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:50,29 EUR +1,60% (25.10.2018, 09:20)