Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (08.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Lufttaxis könnten in Städten künftig Transportaufgaben von Autos übernehmen. Daimler wolle sich deswegen an der industriellen Fertigung von Lufttaxis der Volocopter GmbH beteiligen, habe die Daimler-Managerin Susanne Hahn der Branchenzeitung Automobilwoche erklärt. An Volocopter sei Daimler bereits seit 2017 mit elf Prozent beteiligt. Velocopter gelte als Pionier auf dem Gebiet der Passagierdrohnen.Laut Bericht der Automobilwoche plane Volocopter-Mitbegründer Alexander Zosel einen schnellen Hochlauf der Flugtaxi-Produktion in der kommenden Dekade: "Wir reden hier über eine Größenordnung von 100.000 jährlich, die wir bis 2030 erreichen wollen. Für uns ist Daimler wertvoller als etwa ein Flugzeughersteller, weil Daimler auch hohe Stückzahlen fertigen kann", so Zosel gegenüber der Automobilwoche.In der vergangenen Woche sei Daimler der Abschluss eines seit Jahresanfang geplanten Deals mit BMW gelungen. Jetzt sei es amtlich: Die beiden Autobauer hätten eine Kooperation in Sachen automatisiertes Fahren geschlossen. BMW und Daimler würden gemeinsam Technik für Fahrassistenzsysteme und hochautomatisiertes Fahren auf Autobahnen sowie automatisierte Parkfunktionen entwickeln wollen. In rund fünf Jahren sollten erste Serienmodelle mit der entsprechenden Technologie für den Privatkunden verfügbar sein."Wenn es gelingt eng zusammenzuarbeiten und einen echten Austausch zwischen BMW und Daimler zu schaffen, wäre das beachtenswert. Man könnte im Premiummarkt der Technologieführer werden. Aber wie gesagt, die Zusammenarbeit darf nicht nur auf dem Papier stehen. In der Vergangenheit war das bei BMW-Daimler geplanten Kooperationen zum Teil der Fall", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut auf Anfrage von DER AKTIONÄR gesagt.Er gehe davon aus, dass es in Zukunft noch weitere Kooperationen geben werde. Die Autobauer müssten so die immensen Kosten für neue Antriebsformen oder neue Erlösmodelle sowie Technik wie selbst fahrende Autos nicht alleine stemmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.Börsenplätze Daimler-Aktie: