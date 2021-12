ISIN Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (10.12.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler: Kursanpassung nach Börsengang von Daimler Truck - AktiennewsDie Aktie von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) notiert am Freitagvormittag 17,10% tiefer bei 71,52 Euro, so die Experten von XTB.Der Kurseinbruch sei auf die Abspaltung von Daimler Truck zurückzuführen - alle Daimler-Aktionäre würden für je zwei Aktien eine Aktie von Daimler Truck erhalten. Technisch gesehen nähere sich die Aktie dem Tief aus dem Monat Juli bei 67,27 Euro an, von wo aus der jüngste große Aufwärtsimpuls eingeleitet worden sei. Bisher stelle der Rückgang nur eine starke Korrektur dar, doch mit jeder weiteren Annäherung verringere sich der Spielraum für weitere Verluste. Anleger sollten jetzt darauf achten, ob sich der Kurs stabilisieren könne und ob eine neue Trendstruktur eingeleitet werde.Börsenplätze Daimler-Aktie:74,94 EUR -13,29% (10.12.2021, 11:27)XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:74,56 EUR -13,48% (10.12.2021, 11:12)