XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

72,21 EUR +0,85% (31.08.2021, 11:58)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (31.08.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF).Der Stuttgarter Autokonzern habe weitere Details zur Konzernaufspaltung per Abspaltung eines Mehrheitsanteils von Daimler Truck an die eigenen Aktionäre bekanntgegeben (außerordentliche Hauptversammlung am 01.10.2021; Vollzug: Dezember 2021), so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Demnach sollten die Daimler-Aktionäre für zwei Daimler-Aktien zusätzlich eine Aktie der Daimler Truck Holding AG erhalten. Die Daimler AG (ab 01.02.2022 voraussichtlich als Mercedes-Benz Group AG firmierend) werde direkt nach der Abspaltung unmittelbar und mittelbar (per Daimler Grund) 35,0% an der Daimler Truck Holding AG halten (Haltefrist 12 Monate). Es sei allerdings geplant, einen Anteil von 5 Prozentpunkten als Sicherungsvermögen auf den Daimler Pension Trust e.V. zu übertragen. Diermeier erachte das Vorhaben nach Veröffentlichung des Spaltungsberichts nach wie vor für strategisch sinnvoll. Dass das zweite Halbjahr 2021 v.a. wegen dem Chipmangel schwächer als das H1 2021 ausfallen werde, sei keine Überraschung gewesen. Positiv werte Diermeier die Innovationsstärke von Daimler (laut Studie von CAM und PwC). Allerdings nehme die Konkurrenz aus China zu.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Daimler-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 86 Euro. (Analyse vom 31.08.2021)