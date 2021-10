Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (05.10.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF).Die außerordentliche Hauptversammlung habe am 01.10. - wie von dem Analysten erwartet - mit sehr großer Mehrheit (99,90%) der Konzernaufspaltung per Abspaltung eines Mehrheitsanteils von Daimler Truck (65,0%) an die eigenen Aktionäre (Daimler-Aktionäre würden für zwei Aktien der Daimler AG zusätzlich eine Aktie der Daimler Truck Holding AG erhalten) zugestimmt. Der Analyst erachte das Vorhaben nach wie vor für strategisch sinnvoll, weil es über das Potenzial verfüge, (mittel-/langfristig) wertsteigernd für die Daimler-Aktionäre zu sein. Es entstünden zwei Unternehmen, die fokussierter aufgestellt seien (werde von (institutionellen) Investoren in der Regel präferiert und honoriert).Zudem stehe das Management des Nfz-Geschäfts durch die Verselbständigung und der anstehenden Börsennotierung (geplant bis Ende 2021) unter deutlich erhöhtem Erfolgsdruck, die chronische Margenschwäche zu beheben. Zudem habe Daimler einen sehr wichtigen Schritt angekündigt, um die eigenen Elektromobilitätspläne für das Pkw-Geschäft abzusichern (bisher überwiegend externe Beschaffung der zentralen Komponente eines E-Autos). Der Autobauer werde sich an ACC, der Batterieallianz von Stellantis und TotalEnergies, beteiligen (33% per Kapitalerhöhung von ACC).Die Knappheit an elektronischen Bauteilen habe für die Automobilindustrie gegenwärtig zwei entgegengesetzte Effekte (Absatzbelastung vs. Konzentration auf margenstärkere Modelle, Angebotsverknappung (steigende Preise im Automarkt)), was beim Daimler-Hauptkonkurrenten BMW teilweise zu einer Guidance-Anhebung geführt habe. Die Analysten-Prognosen hätten Bestand.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: